MHP'den Osman Durmuş'un hayatını kaybettiği iddiasına yalanlama

MHP, eski milletvekili Osman Durmuş’un yaşamını yitirdiği iddialarını yalanladı.

MHP’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "21. Dönem Kırıkkale Milletvekilimiz, eski Sağlık Bakanımız Sayın Osman Durmuş'un yaşamış olduğu rahatsızlıktan ötürü kaldırıldığı hastanede tedavisine devam ediliyor olup, yalan haberlere itibar edilmemesi önemle rica olunur. Tez zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

21.Dönem Kırıkkale Milletvekilimiz, Eski Sağlık Bakanımız Sn Osman Durmuş'un yaşamış olduğu rahatsızlıktan ötürü kaldırıldığı hastanede tedavisine devam ediliyor olup, yalan haberlere itibar edilmemesi önemle rica olunur. Tez zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. pic.twitter.com/sJ8Reahy3P — MHP 🇹🇷🇦🇿 (@MHP_Bilgi) October 21, 2020

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