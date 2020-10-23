İstanbul'da düşen eğitim uçağının pilotu hayatını kaybetti

Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanı'ndan dün havalandıktan kısa süre sonra motor arızası nedeniyle Beylikçayırı mevkisinde boş araziye düşen eğitim uçağından çıkartılan Nart'a sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.

Ağır yaralı olarak ambulans helikopterle hastaneye gönderilerek, tedavi altına alınan Nart'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybettiği bildirildi.

İstanbul Valiliği uçağın motor arızası nedeniyle düştüğünü açıklamıştı. Pilotaj lisans öğrencisi Nart'ın kalkıştan kısa bir süre sonra kule ile iletişime geçerek acil iniş izni istediği belirtilmişti.