CHP'li Özkan koronavirüse yakalandı

CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını söyledi.

CHP'li vekil Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sevgili dostlar, halsizlik, ateş, öksürük ve baş ağrısı şikayetleri nedeniyle dün yaptırdığım PCR testi + çıktı. İyim ve istirahat ediyorum. Son iki haftadır benimle yakın temasta bulunan herkesin önlem almasını rica ediyorum. Sağlıcakla kalınız, selam ve sevgilerimle" ifadelerine yer verdi.