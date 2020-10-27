Mersin'de yangın: Evler boşaltıldı, karayolu kapatıldı

Mersin'in Anamur ilçesinde orman yangını çıktı. Yangının yerleşim yerlerini ve seraları tehdit ettiği belirtilirken olay yerine ekipler sevk edildi. Anamur ilçesindeki yangın nedeniyle bölgedeki 50 hane tedbiren boşaltıldı. Mersin-Antalya karayolu kapatıldı.