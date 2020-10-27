Koca: İstanbul’da vaka sayılarındaki büyük artış ciddi bir hazırlık gerektiriyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da vaka sayılarındaki büyük artışın ciddi bir hazırlık gerektirdiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının İstanbul'daki seyriyle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. Kişisel Twitter hesabında paylaşım yapan Koca, şunları söyledi:

"İstanbul’da vaka sayılarındaki büyük artış ciddi bir hazırlık gerektiriyor. Bakan yardımcılarımla İstanbul’a ayırdığımız 4. günde Kamu Hastaneleri Başhekimleriyle hareket planlarımızı ele aldık. 3 kurala uyulursa hastanelere daha az ihtiyaç duyarız. Salgına karşı organize olalım."

İstanbul’da vaka sayılarındaki büyük artış ciddi bir hazırlık gerektiriyor. Bakan yardımcılarımla İstanbul’a ayırdığımız 4. günde Kamu Hastaneleri Başhekimleriyle hareket planlarımızı ele aldık. 3 kurala uyulursa hastanelere daha az ihtiyaç duyarız. SALGINA KARŞI ORGANİZE OLALIM. pic.twitter.com/bxubcKLpFj — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 27, 2020

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