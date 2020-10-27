Sağlık Bakanlığı: Şu süreçte istifalar kabul edilmeyecek, yaş haddi hariç emeklilik tesis edilmeyecek

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Şu süreçte istifalar kabul edilmeyecek, yaş haddi hariç emeklilik tesis edilmeyecek" dendi.