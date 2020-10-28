Altun: Cumhurbaşkanımız küresel vicdanın sesi olmaya devam edecek

Altun, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakkında çizilen karikatüre ilişkin açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, paylaşımında "Batı'nın faşist kanadı ve onların içimizdeki temsilcileri ahlaksızca Cumhurbaşkanımıza saldırıyorlar. Cumhurbaşkanımızı yolundan döndürebileceklerini sanıyorlar. Cumhurbaşkanımız küresel vicdanın sesi olmaya devam edecek. Türkiye güçlenecek, faşizm ve faşistler kaybedecek." değerlendirmesinde bulundu.

Batı’nın faşist kanadı ve onların içimizdeki temsilcileri ahlaksızca Cumhurbaşkanımıza saldırıyorlar.



Cumhurbaşkanımızı yolundan döndürebileceklerini sanıyorlar.



Cumhurbaşkanımız küresel vicdanın sesi olmaya devam edecek.



Türkiye güçlenececek, faşizm ve faşistler kaybedecek! — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) October 27, 2020

​