5 öğrenciye cinsel istismarda bulunan öğretmene 52 yıl 5 ay hapis cezası

Kahramanmaraş’ta görev yaptığı lisede 5 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sözleşmeli öğretmen Orhan Y., 52 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesindeki bir lisede yaşanan cinsel istismar olayları, bir ailenin çocuklarındaki davranış değişikliğini fark etmeleri üzerine ortaya çıktı. Anne, çocuğun okulundaki ücretli öğretmen Orhan Y.’nin cinsel istismarına uğradığını öğrenince jandarmaya şikayetçi oldu.

Dört ailenin daha şikayetçi olmasıyla gözaltına alınan Orhan Y., sevk edildiği adliyede tutuklandı. Orhan Y. hakkında Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan dava açıldı. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılamanın karar duruşmasında son sözü sorulan Orhan Y., susma hakkını kullanarak, yanıt vermedi.

Mahkeme heyeti, öğretmene beş çocuğu cinsel istismar suçundan toplam 52 yıl 5 ay hapis cezası verdi.