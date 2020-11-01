BBP lideri Destici: Çürük raporuna rağmen o binalarda oturulmasına nasıl müsaade edildi?

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İzmir depreminde yıkılan Doğanlar ve Rıza Bey apartmanları hakkında çürük raporu verildiğini belirterek, "İki binanın da çürük raporu var olmasına rağmen bu binalar içerisinde onlarca ailenin oturmasına nasıl müsaade edildi?" dedi.

BBP lideri Destici, Ankara'da partisinin Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) ve Merkez Disiplin Kurulu Toplantısı'na katıldı. Destici, İzmir'deki depremin ardından dün partililerle birlikte bölgeye gittiklerini ve yaralıları ziyaret ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

'Tedbirleri tam almış olsaydık bu kadar kayıp yaşanmazdı'

"Gördüğümüz manzara üzücü. İki türlü üzülüyorsunuz. Bir, depremin gerçekleşmiş olması ve bunun neticesinde yaşanan kayıplar. Ama ikinci defa, daha çok sizi üzen bir şey var. Evet deprem bir gerçeğimiz ama depremden önce almamız gereken tedbirleri tam olarak almış olsaydık bu depremde acaba bu kadar kayıp yaşar mıydık? Sorunun cevabı net, olmazdı. Ne bu kadar bina yıkılırdı ne de bu kadar can kaybı olurdu. Bu cevap bizi daha da üzüyor. En büyük can kaybının yaşandığı iki bina. Rıza Bey Apartmanı ve Doğanlar Apartmanı. Şimdi sabah öğrendik ki iki binanın da çürük raporu var. İki binanın da çürük raporu var olmasına rağmen deprem bölgesinde olan İzmir'in Bayraklı ilçesinde bu binalar içerisinde onlarca ailenin oturmasına nasıl müsaade edildi? Diğer binaları da gördüğümüzde yine aynı kanaat bizde oluşuyor. Gözümüz görüyor, aklımız eriyor. Bakıyorsunuz ortadaki bina yıkılmış, yandaki bina sağlam, arkadaki bina sağlam, sağdaki bina, soldaki bina sağlam. Demek ki bu yıkılan binada bir problem var. İşte çürük raporları varmış."

'İzmir’i yöneten zihniyet hesabını vermeli'

Destici, yerel yönetimlerin ve merkezi yönetimin depreme hazırlık yapması gerektiğini dile getirerek, "Yıllardır söylenen bir şey var İzmir ile ilgili. İzmir'in yerleşim yerlerinin yüzde 70'inin kaçak olduğuyla ilgili. Aşağı yukarı kurulduğundan beri İzmir'i yöneten zihniyet, parti, sizin yerel yönetiminizde bu işler nasıl oldu? Bunun hesabının verilmesi, sorulması lazım. Sadece kasaya girecek para ya da alınacak oy hesabıyla bu işler yapılırsa sonuç, manzara İzmir'deki gibi karşımıza çıkıyor ve bunun çok ağır bir bedeli oluyor. Öncelik insan hayatı olmalı" diye konuştu.