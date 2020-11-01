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    Tutukluluğunun 3. yılında Osman Kavala için sosyal medya kampanyası düzenlendi

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Osman Kavala Kampanya grubundan yapılan yazılı açıklamada, "Osman Kavala 3 yıldır tutuklu. Haksız ve hukuksuz bir biçimde bir hücrede tutuluyor" ifadeleri kullanıldı.

    Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı, iş insanı ve hak savunucusu Osman Kavala’nın tutukluluğunun 3. yılında Kavala için sosyal medya kampanyası düzenlendi.

    Osman Kavala Kampanya grubundan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

    "Osman Kavala 3 yıldır tutuklu!  Haksız ve hukuksuz bir biçimde bir hücrede tutuluyor. 36 aydır, onu neden hapsettiklerini bulmaya çalışıyorlar. Farklı farklı kurgularla ondan bir suçlu yaratmayı, türlü suçlarla onu yan yana getirmeyi denediler. Bu koca yalanı, sıradan bir gerçekmiş gibi durmaksızın önümüze sürmekten vazgeçmediler. Ama aradıkları suç bulunamadı, bulunamaz. Biz onun, hayal gücünü zorlayan iddianamelerdeki hiçbir suçla ilişkilendirilemeyeceğini gayet iyi biliyoruz. Ona ve bu toplum için yaptıklarına kefiliz. Osman Kavala’nın ve sevdiklerinin adeta işkenceye maruz bırakıldığı, ulusal ve evrensel hukuk kurallarının ihlal edildiği, adalet ve insanlık değerlerinin çiğnendiği bu sürece defalarca itiraz ettik, itiraz etmeye de devam ediyoruz. Osman Kavala’nın tutukluğunun 3. yılında 3’er kişilik ses çıkarma gruplarıyla, bir kez daha Osman Kavala’yı serbest bırakın diyoruz. Günün koşulları nedeniyle buluşmanın, bir araya gelmenin zorluğunu da hesaba katarak 3. yıldan hareketle 3’er kişilik ses çıkarma grupları oluşturalım istedik. Her 3 kişilik grup, Osman Kavala’nın tutukluğunun 3. yılında kendi eylemini yaratsın / üretsin / paylaşsın diye düşündük. (Şiddete, kem söze yer yok, gerisi tamamen serbest!) Sizleri, ortaya çıkan tüm eylemleri, yansıtılabilecekleri haliyle, #OsmanKavalayaÖzgürlük hashtag’i ile 1 Kasım 2020 Pazar günü (veya bir iki gün öncesi sonrası) sosyal medyada paylaşmaya davet ediyoruz. Bazılarımız 3 kişilik bir yürüyüş, bazılarımız 3’e bölünmüş bir mektup, bazılarımız 3 nefeste şişirilip havaya bırakılan bir balon hayal ediyor. Bazılarımız bir tepeden 3 avaz yan yana bağırmayı, bazılarımız duvarlara sticker yapıştıracak 3 kişilik bir takımı, bazılarımız sadece yan yana durup fotoğraf çektiren bir üçlüyü hayal ediyor. Bazılarımız 3 kişilik gruplarını kurdu, bazılarımız takımı yeni oluşturuyor. Herkesi, çevresindekilerle, arkadaşlarıyla, tanıdıklarıyla 3 kişilik ses çıkarma grubunu kurmaya ya da var olan bir gruba katılmaya, sesimizi çoğaltmaya davet ediyoruz. Osman Kavala’nın bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını istiyoruz!”

    Ne olmuştu?

    İş insanı ve hak savunucusu Osman Kavala 18 Ekim 2017'de Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Kavala, 1 Kasım 2017'de "Anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs, hükümeti ortadan kaldırma" iddiasıyla tutuklandı.

    İddianamesi tutukluluğunun 16. ayında 19 Şubat 2019'da hazırlandı. 4 Mart'ta da mahkemece kabul edildi. Osman Kavala'ya birlikte 15 kişi, Gezi Olayları'ndan yargılandı. Savcının hakkında müebbet hapis istediği Kavala Silivri Cezaevi'ndeki 840. gününüde beraat etti.

    İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi 18 Şubat 2020'deki son duruşmada Kavala'nın tahliyesine hükmetti. Fakat kararın ardından Kavala hakkında 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması gerekçe gösterilerek yeni bir gözaltı kararı çıkartıldı. 24 saatlik gözaltı süresi dolan Kavala savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı Nöbetçi 8. Sulh Ceza Hakimliği'nce TCK 309 'Anayasayı ihlal'den yeniden tutuklandı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mahkemenin verdiği beraat kararına istinaden, "Gezi'yi karıştıran malum kişi içerideydi, bir manevrayla beraat ettirmeye çalıştılar" dedi.

    Karar öncesinde Kavala'nın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca aynı dosyadan 11 Ekim 2019'da "Tutuklama tedbiri ölçülü değil" denilerek resen tahliye edildiği ortaya çıktı.

    Kavala 9 Mart 2020'de bu sefer TCK'nin 328. maddesinden 'Siyasal veya askerî casusluk'tan tutuklandı. 20 Mart 2020'de ise 18 Şubat'ta cezaevinden çıkamamasına neden olan 'Anayasayı ihlal'den tahliye edildi. Ancak "casusluk" suçlamasıyla da tutuklu olduğu için cezaevinden çıkamadı.

    Osman Kavala'nın tutukluluğunu 10 Aralık 2019'da görüşen AİHM, Kavala'nın makul şüphe olmadan siyasi sebeplerle tutuklanması ve Anayasa Mahkemesi'nin başvuruyu makul bir sürede incelememesi nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ihlal edildiğine karar vermişti.

    Fakat aradan geçen sürede Osman Kavala cezaevinden hiç çıkamadı. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi de Kavala'yla ilgili kesinleşen AİHM kararıyla ilgili Türkiye'ye çağrıda bulundu ve kararın uygulanarak Kavala'nın serbest bırakılmasını istedi.

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