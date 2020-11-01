Selahattin Demirtaş'tan İzmir mesajı

Demirtaş, İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremle ilgili avukatları aracılığıyla sosyal medya hesabı üzerinden mesaj paylaştı:
Demirtaş'ın mesajı şöyle:
"Dualarım, tüm kalbim seninle İzmir. Kayıplarımıza rahmet dilemekten, acıları paylaşmaktan başka bir şey gelmiyor elimden. Çok üzgünüm."
Dualarım, tüm kalbim seninle İzmir. Kayıplarımıza rahmet dilemekten, acıları paylaşmaktan başka bir şey gelmiyor elimden. Çok üzgünüm...— Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) November 1, 2020
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