Kayıt
15:09 03 Kasım 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Çavuşoğlu: İslam'ı suistimal edenlerin ideolojilerini yok etmek için mücadelemizi sürdürmemiz lazım

    © AA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 114
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/05/1042969713_0:0:1201:676_1200x675_80_0_0_083c8468b9ad20d6b326420cc74f0dd8.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202011031043145500-cavusoglu-avusturyadaki-teror-saldirisinda-2-vatandasimiz-canlarini-hice-sayarak-teroristlere/

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Avusturya'daki saldırıyı lanetlediğini ve teröre karşı ciddi ve güçlü bir mücadele sürdürdüğünü vurgulayarak, "Özellikle barış dinimiz İslam'ı suistimal edenlerin ideolojilerini yok etmek için mücadelemizi sürdürmemiz lazım" dedi.

    Bakan Çavuşoğlu, Sierra Leone Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nabeela F. Tunis ile Bakanlıkta yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

    Avusturya'daki saldırıya ilişkin ilk bilgileri alır almaz bir açıklama yaptıklarını belirten Çavuşoğlu, "Ülke olarak da galiba ilk açıklamayı Türkiye yaptı. Sabah yine ilaveten Dışişleri Bakanı olarak ben de açıklama yaptım" dedi.

    Çavuşoğlu, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile yaptığı telefon görüşmesinde de taziye ve dayanışma mesajlarını sözlü olarak da ilettiğini vurgulayarak, "Terörden, terör saldırılarından çok çekmiş bir ülke ve millet olarak biz terörün her türlüsüne karşıyız. Terörün her türlüsüyle ayrım yapılmaksızın mücadele edilmesi gerektiğine inanıyoruz" diye konuştu.

    Terörizmin köküne gidilmesi gerektiğinin altını çizen Çavuşoğlu, "Terör örgütleri nasıl insan devşiriyor, ideoloji olarak neleri kullanıyor, neleri suistimal ediyor... Örneğin barış dini olan İslam'ı da suistimal eden terör örgütleri var. Bunlarla en ciddi, en güçlü mücadeleyi de Türkiye sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

    Çavuşoğlu, Türkiye'nin 4 bin civarında IŞİD’liyi etkisiz hale getirdiğini, çok sayıda yabancı terörist savaşçıyı da tutukladığını ve ülkelerine geri gönderdiğini belirterek, "Bu mücadeleyi sürdürmemiz lazım. Özellikle de barış dini, dinimiz İslam'ı suistimal edenlerin ideolojilerini yok etmek için de mücadelemizi sürdürmemiz lazım" diye konuştu.

    ‘2 vatandaşımız canlarını hiçe sayarak teröristlere müdahale etti’

    Bakan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Bir kere daha bu terör saldırısını lanetliyoruz ve iki vatandaşımız, Recep Tayyip Gültekin ve Mikail Özen, canlarını hiçe sayarak dün akşam teröristlere müdahale etti ve terör saldırısı mağdurlarına da yardım ettiler. Bir tanesi Recep Tayyip kardeşimiz ayağından yaralandı. Bu sabah kendileriyle telefonda görüştük. Kendilerinin de söylediği gibi, iki kardeşimiz bir Müslüman'ın ve bir Türk'ün yapması gerekeni yaptılar. Dolayısıyla gerek Avusturya gerek tüm Avrupa'da ve dünyada yaşayan Türkler gerçekten aynı duyguda, aynı histe ve entegrasyon konusunda da herkese örnek olacak nitelikte."

    Konuşmasında, İslam düşmanlığı dahil birçok trendin olduğuna da işaret eden Çavuşoğlu, "Hiçbir terör saldırısının sebebi meşru gösterilemez. Bunu öncelikle söylemek isterim ama teröre sebep olan tüm bu akımlara karşı da tüm dünyayla ve Avrupalı ülkelerle de yakın ve samimi iş birliği içinde olmamız gerekiyor. Türkiye buna hazır" ifadelerini kullandı.

    'Dün gece Viyana'da iki kahraman vardı'

    Öte yandan, Recep Tayyip Gültekin ve Mikail Özen'le ilgili paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı açılamada, "Dün gece Viyana'da iki kahraman vardı. Bir Türk ve Müslümanın yapması gereken neyse onu yaptı. Recep Tayyip ve Mikail! Teşekkürler çocuklar. Sizlerle gurur duyuyoruz!" ifadelerini kullandı.

    Çavuşoğlu, yaralılara yardım eden ve saldırıda bacağından yaralanan Recep Tayyip Gültekin'le telefonda görüşmüştü. Gültekin, saldırganın pompalı tüfekle düzenlediği saldırıda sağ bacağından yaralanmıştı.

    Etiketler:
    Mikail Özen, Recep Tayyip Gültekin, Türk vatandaşı, Saldırı, Terör, Avusturya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Bahar ayında tarla sürümü, sulama, bakım gibi işlerle yoğun bir emek sürecindeki köylüler, topraktan emeklerinin karşılığını alıyor.
    Köylerde yıllardır süren gelenek: Bağbozumu
    Karikatür
    'Pentagon, Türkiye de dahil bazı ülkelerde daha düşük rütbeli asker ataşe görevlendirecek'
    İnfografik
    Türkiye ile Başkurtistan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet