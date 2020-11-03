Rıdvan Çelik dar alanlarda yaşam izi arıyor: 'Boyum kısa olduğu için rahatlıkla girebiliyorum'

İzmir'de meydana gelen depremin ardından bölgeye giderek arama kurtarma çalışmalarına katılan Rıdvan Çelik, boyunun 98 santimetre olmasına dikkati çekerek "Boyum kısa olduğu için enkazlardaki oyuklara normal insanlardan daha kolay giriyorum. Açılan deliklerden rahatlıkla girebilirim. Bu yüzden geldim" dedi.

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye'nin çeşitli noktalarından gelen arama kurtarma ekipleri, birçok kişiyi enkazdan sağ çıkardı.

İstanbul'dan gelen ekip içerisinde yer alan Rıdvan Çelik, 98 santimetre boyu ile dikkati üzerine çekti. Sabah'tan Ceyhan Torlak'a yaptığı açıklamada sosyal medya uzmanı olduğunu ve İstanbul'dan ANDA Kardeşe Vefa Derneği Kurtarma Ekibi ile birlikte geldiğini söyleyen Çelik, dar alanlarda yaşam izi aradığını kaydetti.

Çelik, "Boyum kısa olduğu için enkazlardaki oyuklara normal insanlardan daha kolay giriyorum. Açılan deliklerden rahatlıkla girebilirim. Bu yüzden geldim" dedi.

Demirören Haber Ajansı'na (DHA) da konuşan Çelik, şu ifadeleri kullandı: