Rıdvan Çelik dar alanlarda yaşam izi arıyor: 'Boyum kısa olduğu için rahatlıkla girebiliyorum'

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye'nin çeşitli noktalarından gelen arama kurtarma ekipleri, birçok kişiyi enkazdan sağ çıkardı.
İstanbul'dan gelen ekip içerisinde yer alan Rıdvan Çelik, 98 santimetre boyu ile dikkati üzerine çekti. Sabah'tan Ceyhan Torlak'a yaptığı açıklamada sosyal medya uzmanı olduğunu ve İstanbul'dan ANDA Kardeşe Vefa Derneği Kurtarma Ekibi ile birlikte geldiğini söyleyen Çelik, dar alanlarda yaşam izi aradığını kaydetti.
Çelik, "Boyum kısa olduğu için enkazlardaki oyuklara normal insanlardan daha kolay giriyorum. Açılan deliklerden rahatlıkla girebilirim. Bu yüzden geldim" dedi.
Demirören Haber Ajansı'na (DHA) da konuşan Çelik, şu ifadeleri kullandı:
- "İstanbul’da depremi duyduğumda, kendi biletimi kendim alarak İzmir’e geldim. Burada ekip arkadaşlarımızla buluştuk. Doğanlar apartmanına geldiğimizde durum içler acısıydı. Enkazda arama yapmaya başladık. O anda insanların benim için ne düşündüğü gerçekten hiçbir anlam ifade etmiyor. Ben 1999 depreminde geçen anılarım ve yaşantılarla enkaz altında olabilecek çocuk ve anneleri düşündüm.
- Belki biz de o enkazın altında olabiliriz düşüncesiyle hemen vazifeye atladım. Hiç çekinmedim. Ellerim daha çamurlu. Gönül isterdi ki hiçbir vatandaşımızı kaybetmeyelim. İnsanların tepkisi çok iyiydi. Üzerimde arama kurtarma kıyafetini gören insanlar bana 'Senin yüreğin kocaman' diyorlar."
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