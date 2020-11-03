CHP Genel Başkan Danışmanı Fatma Köse koronavirüse yakalandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kadın kooperatifleri kurulmasından sorumlu danışmanı ve Kadın Kolları önceki dönem Genel Başkanı Fatma Köse koronavirüse yakalandı.

Sağlığının iyi olduğunu, evde karantinada olduğunu belirten Köse, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi.

"Yaptırmış olduğum Covid -19 testim pozitif çıktı. Sağlığım iyi evde karantinadayım. Lütfen sağlığınıza dikkat edin."

Yaptırmış olduğum Covid -19 testim pozitif çıktı.

Sağlığım iyi evde karantinadayım.

Lütfen sağlığınıza dikkat edin.#maske #mesafe #hijyen — Fatma Köse (@fatmakose44) November 3, 2020

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