İstanbul'da salgına karşı mesai düzenlemesi

İstanbul Valisi Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan yeni kararları açıkladı. Buna göre kamu kurum ve kuruluşlarında uzaktan çalışmanın kapsamı genişletilecek. 60 yaş üstü çalışanlar, hamileler, kronik rahatsızlığı olanlar, 10 yaş ve altı çocuğu bulunan kadınlar evden çalışabilecek.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili yapılan çalışmaların, sanayi sektöründe çalışanlar için erken mesai düzenlemesi ve kamuda esnek çalışma yöntemlerinin değerlendirildiği İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantısının ardından basın açıklaması yaptı.

Tüm insanlığı tehdit eden koronavirüs salgınına karşı İstanbul'da büyük bir mücadele verdiklerini belirten Yerlikaya, Sağlık Bakanlığı'nın öncülüğünde, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda yeni önlemler aldıklarını ve almaya devam ettiklerini söyledi.

Aldıkları tedbirlerin etkin bir şekilde uygulanması amacıyla valiliğin koordinasyonunda belediyeler, tüm kurum ve kuruluşların, üniversitelerin, meslek odalarının, sendikaların, sivil toplum kuruluşları ve basın ile iş birliği içinde olduklarını ifade eden Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Salgınla mücadele, toplumsal olduğu kadar bireyseldir. Bu dayanışmanın en önemli tarafı her bir vatandaşımızdır yani sizsiniz. Son zamanlarda İstanbul'da tırmanışa geçen salgının üstesinden gelebilmemiz, hepimizin kurallara tavizsiz uymasına bağlıdır. Çok güçlü bir sağlık sistemimiz, mükemmel sağlık çalışanlarımız var. Bununla gurur duyuyoruz. Tedavi boyutunda büyük aşamalar kat edildi ve bu anlamda gerçekten çok iyiyiz. Gerek hastanede yatan, gerekse evlerinde tedavileri devam eden ve izolasyonda olan kardeşlerimiz için en etkin tedavi yöntemlerini uyguluyoruz. Sağlık çalışanlarımızın çaba ve gayretlerini anlatmaya sözler yetmez. Bu tarihi eşsiz görevi yerine getirenleri biz de milletimiz de her zaman takdirle anacak. Onlar, bizim kahramanlarımız."

Yine takdire şayan bir çalışmayı da, filyasyon ekiplerinin gerçekleştirdiğini vurgulayan Vali Yerlikaya, "Şu an İstanbul’da, bin 405 filyasyon ekibimiz, gece gündüz demeden dünyaya örnek, bir çalışma yapıyorlar. Onlar da bizim kahramanlarımız" dedi.

Vali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün, Türkiye genelinde uygulanacak yeni bazı önlemleri açıkladığını, İçişleri Bakanlığı'nın konuyla ilgili genelge yayımladığını hatırlatarak, konuşmasına şöyle devam etti:

"Artık bazı iş yerlerimizin çalışma saatleri 22.00'de sona erecek. Sizlerden gelen talep ve önerileri dikkate alıyor, her alanda denetimleri daha da artırıyoruz. 22 Ağustos'tan itibaren, 2 milyon 289 bin denetim yaptık. Ancak, bireysel olarak, önlemlere uymada sorunumuz var. Artık kendimize gelmeliyiz . Birinin bizi, iş yerimizi, denetlemesine ihtiyaç duymadan, kendimiz, tehlikenin farkına varmalı ve tedbirlere harfiyen uymalıyız.

. Birinin bizi, iş yerimizi, denetlemesine ihtiyaç duymadan, kendimiz, tehlikenin farkına varmalı ve tedbirlere harfiyen uymalıyız. Her bir İstanbullu bizim canımız. Salgına yeni kurbanlar vermek istemiyoruz. Kısıtlanmış günlere yeniden dönmek, hiç istemiyoruz. Henüz salgın bitmedi. Kontrolü elden bırakmamalıyız. Bu süreçte maske, su kadar gerekli. Mesafe, ekmek kadar vazgeçilmez. Temizlik, virüse karşı en büyük silahımız. Tüm bunların etkili olması için de, lütfen kalabalık ortamlardan mümkün olduğu kadar uzak duralım. Kendimize, toplumumuza yardım etmenin değişmez kuralı, bu."

İstanbul'da tüm kamu kurum ve kuruluşlarının 28 Eylül 2020 tarihinden itibaren kademeli mesai uygulamasına geçtiğini hatırlatan Vali Yerlikaya, "Kamu hizmetlerini aksatmayacak, salgının etkilerini azaltacak biçimde, bugünden itibaren, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızda dönüşümlü ve uzaktan çalışma yöntemlerinin kapsamını genişletiyoruz. Bu bağlamda; 60 yaş ve üstü çalışanlar (idareci pozisyonda olanlar hariç), hamileler, kronik rahatsızlığı bulunanlar, 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın personel idari izinli sayılarak evden çalışacaktır. Bunların dışındaki diğer personelimiz ise, haftalık olarak dönüşümlü çalışacaklardır"

Vali Yerlikaya, sanayi kesiminde çalışanların sabah saat 07:00'de mesaiye başlaması kararının alındığını bildirdi.