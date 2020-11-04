Soyer: 'Bir Kira Bir Yuva' için 24 saatte 10 milyon lira toplandı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyası kapsamında 24 saat içerisinde 10 milyon TL destek toplandığını açıkladı. Soyer, "Ulaştığımız rakam 1100 hanenin başını sokacak bir yuva bulunduğu anlamına geliyor" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Ulaşım Merkezi'nde (İZUM) düzenlediği basın toplantısında, Bayraklı ilçesinde büyük hasara neden olan deprem sonrası çalışmalarını anlattı.

Depremzedeler için AFAD'ın yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de çadır kurduğunu belirten Soyer, bugün itibarıyla 253 seyyar tuvalet, 120 duş kabini ile 3 çamaşırhanenin hizmete girdiğini ifade etti.

Afet Güncel Durum Değerlendirmesi (04.11.2020) - İZUM Canlı https://t.co/cw1Xbwc4wS — Tunç Soyer (@tuncsoyer) November 4, 2020

​Soyer, büyükşehir ve ilçe belediyelerin 27 bin 475 kişilik yemek servis ettiğini, 4 noktada psikososyal destek verdiklerini, Eşrefpaşa Hastanesi'nden görevlilerin de çadırlardaki vatandaşların sağlık kontrollerini yaptığını söyledi.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre Soyer şöyle devam etti:

"Olağanüstü büyük bir hizmet var ortada. Vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını giderecek her türlü hazırlık yapılmış. Neredeyse festival alanına dönmüş vaziyette. Açık büfe kahvaltılar, meyve, börek, çörek, her şey vatandaşlarımızın hizmetinde. Halkın Bakkalı uygulaması üzerinden yardımseverlerce satın alınan erzak tutarı 13 milyona yaklaştı.

Sadece 81 ilden değil, dünyadaki 340 ayrı noktadan destekler alıyoruz . Dün açıkladığımız Bir Kira Bir Yuva kampanyamıza destek, 24 saat dolmadan 10 milyon 180 bin liraya ulaşmış durumda. Ulaştığımız rakam 1100 hanenin başını sokacak bir yuva bulunduğu anlamına geliyor .

. Dün açıkladığımız Bir Kira Bir Yuva kampanyamıza destek, 24 saat dolmadan 10 milyon 180 bin liraya ulaşmış durumda. . Yıkılan, ağır hasarlı, yıkılacak 3 bin 680 hane var. 3 bin 680 ailemizin evi yok. En çok etkilenen 4 mahalle var. Hasar tespiti yüzde 95-97 civarında tamamlandı. Yani 3 bin 680 olsa olsa 4 bine ulaşır. Kısacası 4 bin aile hedefimiz.

Bir Kira Bir Yuva ile 1100 haneye ulaştık, 662 aileye de Belediye olanaklarıyla bir yuva sunduk. Hilton binasında Büyükşehir Belediyesinin hissesi vardı, 380 odanın tamamını en az 3 ay vatandaşlarımızın kullanımına açıyoruz . Yarından itibaren bu odalar kullanılabilir.

. Yarından itibaren bu odalar kullanılabilir. Uzundere'de 4 blokumuz var, her birinde 56 daire var. Bunlardan 56 daireyi açabilecek durumdayız. 3 ayrı blokta elektik bağlanması gibi eksiklerin giderilmesi birkaç gün alacak. Gaziemir'de eski semt terminali alanındaki 58 yaşam alanını kullanacağız. 1762 depremzedemizin ismini verirlerse bu isimleri bu kaynaklarımızla buluşturacağız."

Sevgili İzmirliler,

Depremin beşinci günündeki güncel duruma ilişkin raporumuzu sizlerle paylaşıyoruz. pic.twitter.com/WLrxmz5kmo — Tunç Soyer (@tuncsoyer) November 4, 2020

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