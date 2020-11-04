109 yaşında koronavirüsü yenen Penbe Peker yaşamını yitirdi

Bursa’nın en yaşlısı olarak bilinen ve son olarak koronavirüs tedavisi gördükten sonra hastaneden taburcu edilen Penbe Peker, bugün yaşamını yitirdi. Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Sölöz mahallesindeki evinde vefat eden Penbe Peker’in yarın son yolculuğuna uğurlanması bekleniyor.