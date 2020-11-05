Birlik Sendikası: İzmir'de deprem anında dışarı çıkan AVM emekçilerine maaş kesintisi yapıldı

'Birlik Sendikası' tarafından yapılan açıklamada, AVM'de çalışan işçilerin deprem anında ve sonrasında dışarıda geçirdiği sürelerin 'çalışılmayan süre' olarak kaydedilip mesai ücretlerinden kesinti yapıldığı ve binalarda hasar tespit çalışmalarının yapılmadan işe çağrıldığını aktardı.
Birlik Sendikası tarafından yapılan açıklamadan öne çıkanlar şu şekilde:
- Henüz depremin artçı sarsıntıları durmamış, çoğu binada hasar tespiti yapılmamış, enkaz altında kalan yurttaşların tümüne ulaşılmamışken emekçiler ailelerini yalnız bırakmaya, gözle görülür şekilde hasar almış AVM’lere sokulmaya; tadilat, temizlik ve satış yapmaya zorlanıyor. AVM emekçilerinin depremin hissedildiği ilk andan itibaren maruz bırakıldıkları; deprem anında ve sonrasında dışarıda geçirdiği sürelerin 'çalışılmayan süre' olarak kaydedilip mesai ücretlerinden kesinti yapılması gibi insanlık dışı uygulamalar devam ediyor.
- Özellikle son bir aylık süre içerisinde AVM çalışanları arasında artan Covid-19 vakaları, emekçileri hastalık ve ölüm riskiyle yüz yüze bırakıyor. AVM emekçilerinin örgütsüz olmasından güç alan patronlar bizleri ağır mobbing altında çalıştırmışken bugün deprem gibi olağanüstü koşullarda da aynı baskıyı uygulayabileceklerini düşünüyor.
- AVM’lerde oluşan hasar tüm boyutları ile incelenebilmiş değil. Artçı sarsıntıların nasıl sonuçlar doğuracağı henüz tahmin edilemiyor. Hal böyle iken, kendi ceplerini doldurmak için bizleri bu hasarlı yapıların içerisinde çalışmaya zorlayan patronlar, İzmir halkının acıları ve endişelerini umursamadıklarını gösteriyor.
- İzmir halkı, yaşanan can kayıplarının acısını yaşarken, kayıp yurttaşların arama kurtarma çalışmaları ile mücadele ederken ışıklı AVM’lerde çalışanların satış, müşterilerin alışveriş yapılabileceğini düşünüyorlar. Patronlarla aynı gemide olmadığımızı bir kez daha görmüş oluyoruz.
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