Birlik Sendikası: İzmir'de deprem anında dışarı çıkan AVM emekçilerine maaş kesintisi yapıldı

İzmir'de yaşanan 6.9'luk depremin ardından AVM'de çalışanların deprem anında ve sonrasında dışarıda geçirdiği sürelerin 'çalışılmayan süre' olarak kaydedilip mesai ücretlerinden kesinti yapıldığı açıklandı.

'Birlik Sendikası' tarafından yapılan açıklamada, AVM'de çalışan işçilerin deprem anında ve sonrasında dışarıda geçirdiği sürelerin 'çalışılmayan süre' olarak kaydedilip mesai ücretlerinden kesinti yapıldığı ve binalarda hasar tespit çalışmalarının yapılmadan işe çağrıldığını aktardı.

Birlik Sendikası tarafından yapılan açıklamadan öne çıkanlar şu şekilde: