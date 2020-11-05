Koronavirüs'e yakalanan Hilal Kaplan: Arkadaşım tavsiye etti, burnuma kulak çubuğu ile tereyağı sürüyorum

31 Ekim'de koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyuran Kaplan, YouTube kanalından sürecin nasıl ilerlediğini anlattı. Gördüğü en belirgin semptomun koku alamamak olduğunu belirten Kaplan, arkadaşından aldığı bir tavsiye üzerine kulak çubuğu ile burnunun organik tereyağ sürdüğünü söyledi. Kaplan, "Normalde koku duyusunun geri dönmesi bir ayı buluyor, bunun sayesinde arkadaşım 4-5 gün içinde geri kazanmış" dedi.

T24'ün haberine göre Kaplan'ın ifadeleri şöyle:

"En net belirti olarak koku alamıyorum. Dolayısıyla tat alamıyorum. Buna dair bir şeyler duydum onları uygulamaya çalışıyorum, burada söylediğim hiçbir şey tıbbi bir tavsiye değil, sadece kendi yaşadıklarımı paylaşıyorum.

Bir arkadaşım uygulamış ve işe yaramış. Organik, köy ortamında elde edilen tereyağını kulak çubuğu ile burnuna sürmüş günde 3-4 kere. Koku duysunun geri dönmesi 1 ayı buluyor normalde, bunun sayesinde 4-5 gün içinde geri kazanmış. Ben daha 2. günümdeyim o yüzden sizinle paylaşamıyorum.

Zor bir şeymiş, gerçekten sıfır... Başımı çiçeklerin arasına soktum bende mi sıkıntı var diye. Bir anda koku alamıyorsunuz. Gerçekten çok ilginç bir şeymiş, tam ne sebep oluyor bilmiyorum ama benim bu hastalığa dair yaşadığım en ilginç belirti bu oldu."



Kaplan: Tereyağı sürülmesi önerisi Dr. Ayşegül Çoruhlu’nun önerisi olduğunu söyledi

Sputnik Türkiye'nin gönderisine yanıt veren Sabah yazarı Hilal Kaplan, buruna tereyağı sürülmesinin Dr. Ayşegül Çoruhlu’nun önerisi olduğunu söylerken, ''videonun duyulmasına vesile olduğunuz için de teşekkürler'' ifadelerini kullandı.

Aslında Dr. Ayşegül Çoruhlu’nun önerisi; açıklaması aşağıda ama videonun duyulmasına vesile olduğunuz için de teşekkürler tabii :) pic.twitter.com/fjs7evDQRB — Hilâl Kaplan (@hilal_kaplan) November 5, 2020

​