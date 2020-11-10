Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’nden 10 Kasım paylaşımı

Büyükelçiliğin Facebook hesabından yapılan açıklamada, Atatürk, Rusya’nın büyük dostu olan Türkiye’nin tarihinin önde gelen figürü olarak nitelendirildi.

Açıklamada “Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyoruz” ifadeleri kullanıldı.