Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcılığına getirildi

Alınan bilgiye göre Efkan Ala, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyeliği ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ile görevlendirildi.

Ala, 2016 yılında üç yıldır sürdürdüğü İçişleri Bakanlığı görevinden istifa etmişti. 2018 milletvekili seçimlerinde AK Parti Bursa Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giren Efkan Ala, AK Parti'de Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi olarak görev yapıyordu.