Kuşadası Körfezi'nde 4.8'lik deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kuşadası Körfezi'nde saat 9.49'da 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
İzmir'in Menderes ilçesine 18 kilometre mesafede meydana gelen depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
#DEPREM: Kuşadası Körfezi'nde, İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında saat 09.49'da 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.— A F A D (@AFADBaskanlik) November 11, 2020
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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