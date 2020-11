Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan 'AK Parti'den istifa etti' iddialarına yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından istifası kabul edilen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın babası Yazar Sadık Albayrak, AK Parti'den istifa ettiği yönündeki iddialara, yeniakit.com.tr'ye yaptığı açıklamayla cevap verdi.

Albayrak, "Masabaşında sahte ve fitne haberler üretenlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır." dedi.

Sadık Albayrak şu açıklamalarda bulundu:

"Son günlerde şahsım ve ailem hakkında yayılan yalan yanlış haberler üzerine açıklama yapmak boynumun borcu olmuştur. 60 yıllık yazarlık ve gazetecilik hayatıma tarih ve arşivler şahittir. Çocuklarımı gayesi ulvi ve cihanşümul bir davanın neferi olarak yetiştirdim. Onlar da ülkelerine ve içinde yaşadıkları cemiyete hadim oldular. Bunun için üstlendikleri vazifeler ancak bir vasıtadır. Ben onlardan razıyım.

Son günlerde ailem ve çocuklarım hakkında en alçak iftira ve karalamalara tevessül edilmektedir. Bu vicdandan, izandan, insaftan yoksun bir vaziyettir. Bizler dünyevi makam ve mevkilerle değil; duruşumuzla, fikirlerimizle ve memleketimize hizmetle var olma gayesi güden insanlarız. Bir dava partisi olan AK Parti’nin ve her daim ‘Nur-u Aynım’ dediğim muhterem Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında, “ölümüne ölümüne” duygusuyla, bütün bir aile olarak dim dik durmaktan bir an dahi vazgeçmemiz mümkün değildir.

Emperyal güçlerin ve yerli uzantılarının, başta FETÖ olmak üzere bütün millet düşmanlarının karşısında elimizde ‘Selahaddin’in kılıcı’ alnımız ak, başımız dik dağ gibi durmaya devam edeceğiz. Masa başında sahte fitne haberleri üretenlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır."

Gazeteci Barış Yarkadaş katıldığı canlı yayında Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifası sonrası babası Sadık Albayrak'ın da AK Parti'den istifa ettiğini iddia etmişti. Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı ise, Albayrak ile görüştüğünü ve söz konusu iddiaların gerçek olmadığını söylemişti.

Barış Yarkadaş şu iddiaları gündeme getirmişti:

"Berat Albayrak şu an Trabzon'da dinleniyor. Artık siyasete veda etti. Edindiğim bilgiye göre; bir iddiada baba Sadık Albayrak'ın da AKP'de istifa ettiği yönünde. Ancak dediğim gibi. Bu bir iddia... Yine bir başka iddiaya göre, Sadık Albayrak, kriz sürecinde Tayyip Erdoğan'a ulaşamıyor ve çok kırılıyor. Ben, pazar gecesinden beri değişik saatlerde Berat Albayrak'ı her gün en az 4 kere aradım. Albayrak sonu 61 61 ile biten telefonunu hiç açmıyor. Berat Albayrak'a şu an hiç kimse ulaşamıyor."