Prof. Dr. Saltık: Acil 14 günlük kapanılmalı, hasta seçmek zorunda kalabiliriz

Cumhuriyet gazetesinden Sibel Bahçetepe'ye konuşan Ankara Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Saltık, bulaş zincirini kırmak için çok acil 14 günlük kapatma önerisinde bulunarak, şunları söyledi:

"İstanbul'daki salgın durumu nisan ayındaki tepe değerlerine yaklaşmış hatta aşmış durumda denebilir. Doktorlar yoğun bakıma alacakları hastaları seçmek durumunda kalabilir, bu çok acı."

'Yoğun bakım yatağı bulmak son derece güç'

Prof. Saltık, "Birçok kaynaktan ve hastanelerden arkadaşlarımızdan gelen bilgiler bu yönde. Yoğun bakım yatağı bulmak son derece güç, cankurtaranlar saatlerce gelemiyor, merkezi yönlendirme ile hangi hastanede boş yatak varsa oraya götürüyor cankurtaranlar. Ama yönlendirildikleri hastanelerde de rahatlık yok; tıkanmak üzere İstanbul’daki durum" uyarısında bulundu.

Hangi ilde, hangi ilçede ne kadar hasta olduğu, artış hızı, ölümler gibi epidemiyolojik verilerin bilinmesi ve buna göre önlemler alınması gerektiğini vurgulayan Saltık, "Sahadan gözlemlerimiz, meslektaşlarımızdan gelen bilgilere göre ‘Yoğun bakımlar doldu, hastalar sedyelerde bekliyor’ deniyor. Sağlık Bakanı 14 gün kapatma çağrısının yanlış olduğunu düşünüyorsa bilimsel gerçeklerle bunu da açıklamalı. İstanbul’dan başlayarak epidemiyolojik verilerle uyumlu biçimde 14 günlük kapatma yapılmalı” diye konuştu.

Acil tedbirler devreye sokulmaması halinde doktorların 'hasta seçme' durumuna düşebileceği uyarısında bulunan Prof. Saltık, "Meslektaşlarımız neredeyse artık yoğun bakıma hasta seçmek durumda kalacaklar. ‘Bu hastayı mı, şu hastayı mı yoğun bakıma alalım?’ Yoğun bakıma veremediğiniz hasta ölecek, böylesine ağır ve kritik, insan yaşamıyla ilgili kararlar vermeye siyasal iktidar bizi kötü yönetimi nedeniyle zorluyor" diye konuştu.