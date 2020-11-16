İmamoğlu'na Kanal İstanbul soruşturması

'Ya Kanal Ya İstanbul', 'Kanal İstanbul’a Kimin İhtiyacı Var' afişleri nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu sabah FOX TV’de ekrana gelen Çalar Saat programında İsmail Küçükkaya’nın konuğu oldu. Programda konuşan Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na soruşturma açıldığını açıkladı.

Soruşturmanın nedeninin Kanal İstanbul’a karşı çıkması olduğunu söyleyen Akşener, "Devlet projesine karşı çıkmak ve bölücülükle suçlanıyor" ifadesini kullandı.

Küçükkaya’nın söz konusu soruşturmanın açıldığından emin olup olmadığını sorması üzerine Akşener, "Evet, soruşturma evrakını gönderdi bana Sayın İmamoğlu” dedi. Akşener, şunları kaydetti:

"Asılan billboardlar üzerinden İBB’ye müfettiş gönderiliyor. İsnat şu: Kanala İstanbul bir devlet projesi olduğu için buna karşı çıkmanın devlete karşı çıkmak olduğunu ve bunun bölücülük olduğunu iddia eden bir müfettiş soruşturması."

Akşener: Kanal İstanbul'a karşı çıktığı için İmamoğlu'na soruşturma açıldıhttps://t.co/j5d5nmpX3U pic.twitter.com/NZddtG8LBK — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 16, 2020

​İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun da kişisel Twitter hesabında Akşener'in sözlerinin doğru olduğunu belirtti. Ongun, şunları kaydetti:

"T.C. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında ' Ya Kanal Ya İstanbul ', ' Kanal İstanbul’a Kimin İhtiyacı Var ' afişleri ile ilgili olarak inceleme başlatıldığı tebliğ edilmiştir.

', ' ' afişleri ile ilgili olarak inceleme başlatıldığı tebliğ edilmiştir. Bu inceleme kapsamında afişlerin Anayasa'nın 104., 123. ve 127. maddelerinde belirtilen 'İdarenin bütünlüğü ilkesine ve devlet politikasına kamu kaynağı kullanılarak muhalefet edilmesinin mümkün olmadığı' iddialarıyla yazılı ifadesinin 7 gün içinde verilmesi istenilmiştir."

Bu inceleme kapsamında afişlerin Anayasa'nın 104., 123. ve 127. maddelerinde belirtilen "İdarenin bütünlüğü ilkesine ve devlet politikasına kamu kaynağı kullanılarak muhalefet edilmesinin mümkün olmadığı" iddialarıyla yazılı ifadesinin 7 gün içinde verilmesi istenilmiştir . — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) November 16, 2020

​

​