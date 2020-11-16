Kovid-19 aşısı geliştiren Özlem Türeci ve Uğur Şahin BM'deki Kovid Zirvesine davet edildi

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Kovid-19'a karşı aşı geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin'i 3-4 Aralık'ta BM'de yapılacak Kovid-19 Zirvesine davet etti.

Bozkır, Twitter hesabından, Türk bilim insanları Şahin ve Türeci ile video konferans yoluyla görüştüğü ve tüm dünyaya umut veren başarıları için kendilerini "içten tebrik ettiği" açıklamasında bulundu.

Volkan Bozkır, "3-4 Aralık’ta başkanlık edeceğim BM Genel Kurulu Kovid Özel Oturumuna konuşmacı olarak davetimi kabul ettiler" ifadesini kullandı.

BioNTech'in Kovid-19'a karşı geliştirmekte olduğu potansiyel aşının virüse karşı yüzde 90'dan fazla etkili olduğu açıklanmıştı.