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    Selvi: Anladığım kadarıyla Ümit Özdağ’ın heybesi boş değil

    © AA / Halil Sağırkaya
    Türkiye
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    Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İYİ Parti'den ihraç edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ ile dün birkaç kez konuştuğunu belirterek "Anladığım kadarıyla heybesi boş değil. Birkaç adım sonrasını planlamış" dedi.

    Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 'Ümit Özdağ bundan sonra ne yapacağını anlattı' başlığıyla yayımlanan yazısında İYİ Parti'den ihraç edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ ile dün birkaç kez konuştuğunu söyledi.

    Selvi, şöyle devam etti:

    "Bu işin Ümit Özdağ’ın parti kurmasına gideceğini yazmıştım.

    Sabah aradığında, ’Parti kurmak için bir şartım var. Birlikte kurarsak kurarım’ dedi. Güldük. Benim gazetecilik yapmaktan başka bir düşüncem olmadığını herkes bilir. O nedenle gülüştük. ’Parti kurmak gibi bir niyetim yok’ dedi.

    ‘İhraç kararı çıkarsa ne yapacaksınız?’ diye sordum. ’Mahkemeye gideceğim’ karşılığını verdi.

    Bu kez, ’Peki dönüş mümkün olmazsa yeni bir mücadele düşünüyor musunuz?’ sorusunu yönelttim. ’Yok’ demedi. Kapıyı açık tuttu. ’Bakalım. Her şeyin zamanı var’ diye konuştu.

    İhraç kararından sonra

    İhraç kararı çıkınca sıcağı sıcağına tepkisini almak için Ümit Özdağ’ı aradım. ’Hayırlı olsun’ diye söze başladı. ‘Siyasette daha önce de ihraç deneyimi yaşadım. Demokratik siyasetin inşası için İYİ Parti’yi kurmuştuk ama görüyorum ki inşa edememişiz’ dedi. ’Peki bu sonuç size sürpriz oldu mu?’ diye sordum. ’Sürpriz olmadı’ karşılığını verdi. ‘İnsan haklarına, hukuk devletine ve demokrasiye aykırı hareket etmekten dolayı ihraç etmişler. Karar tebliğ edilince, nerede insan haklarına, hukuk devletine ve demokrasiye aykırı hareket ettiğimi görüp ona göre itiraz edeceğim’ diye konuştu.

    Ümit Özdağ, MHP’den ihraç edildiğinde de dönüş davası açmıştı. Benzer süreci İYİ Parti de yaşayacak. Görünen o ki ihraç etse de İYİ Parti bir süre daha Ümit Özdağ’la uğraşmak zorunda kalacak.

    Ümit Özdağ’a ihraç kararının alındığı sırada Adana milletvekili İsmail Koncuk istifa etti. Çünkü Ümit Özdağ yalnız değil. Anladığım kadarıyla Özdağ’ın heybesi boş değil. Birkaç adım sonrasını planlamış. Yeni sarsıcı iddialarla ortaya çıkmayı sürdürecek. İlerideki siyasi mücadelesi için şimdiden gerekçeler oluşturuyor.

    İYİ Parti’ye dönüş mücadelesi başlatırken, yeni parti kuracağım demez. Ancak beni MHP’den sonra İYİ Parti’den de ihraç ettiler diye millete gidilmez. MHP’den ihraç edildi, af çıktı, bu kez olağanüstü kongre süreci için hareket başlattı. İYİ Parti’nin kurucuları arasında yer aldı. Oradan da ihraç edildi. Yarın milletin karşısına çıkınca söyleyecek bir şeylerinin olması lazım. ’Her şeyin bir zamanı var’ derken, bundan sonrasını adım adım planladığını gösteriyor.

    Milliyetçiliğin yükseldiği bir dönemde Ümit Özdağ, MHP ve İYİ Parti’nin alanına yeni bir milliyetçi parti kurarak girer mi? Bence girer."

    Etiketler:
    İsmail Koncuk, Yeni Parti, ihraç, İYİ Parti, Ümit Özdağ, Abdulkadir Selvi
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