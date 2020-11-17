İstanbul’da Pompeo protestosu 

Türkiye Gençlik Birliği, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun ziyaret ettiği Fener Rum Patrikhanesi önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada “Pompeo’nun Fener Rum Patrikhanesi’ne yaptığı ziyaret, Türkiye’nin egemenliğine karşı yapılmış bir fitne girişimidir” denildi.

Türkiye Gençlik Birliği (TGB), ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Fener Rum Patrikhanesi’ne yaptığı ziyaret dolayısıyla bir basın açıklaması düzenledi. Yaklaşık 50 kişinin katılımıyla gerçekleşen basın açıklaması, İstanbul’da bulunan Fener Rum Patrikhanesi önünde gerçekleşti.

‘Pompeo’nun Fener Rum Patrikhanesi’ne yaptığı ziyaret, Türkiye’nin egemenliğine karşı yapılmış bir fitne girişimidir’

TGB Genel Başkanı Yıldırım Gencer’in okuduğu basın açıklamasında “ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, bugün İstanbul’a emperyalist küstahlığını sergilemek üzere ayak basmıştır. Fener Rum Patrikhanesi’ne yaptığı ziyaret, Türkiye’nin egemenliğine karşı yapılmış bir fitne girişimidir. Pompeo 7 ülke dolaşıyor, ama sadece Türkiye’de devlet yetkilileriyle değil bir rahiple görüşüyor. ABD’nin Türkiye’deki muhatabı Fatih Kaymakamlığı’na bağlı bir Rum kilisesi, maaşını Türk devletinden alan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan bir Rum rahibi midir? Üstelik Pompeo, o Fatih Kaymakamlığı’na bağlı kiliseye “Ekümenik Patrikhanesi” diyor. Ekümenik ne demek? Evrensel demek. Ben, Türkiye Cumhuriyeti’ne bağlı değilim, Türkiye’nin yasalarını tanımıyorum, yalnız Türkiye’deki değil, dünyadaki 300 milyon Ortodoks’un temsilcisiyim demek” ifadelerine yer verildi.

‘Pompeo’nun yaptığı Lozan’a ve ulusal egemenliğe aykırı’

Açıklamada “ABD, açıkça Fener’deki Hristiyan kilisesinden bir Vatikan ve Papa çıkartmaya kalkışmaktadır. Bunu yaparak Türkiye’nin egemenliğine kastetmektedir. Lozan’ı ve anayasayı çiğnemektedir. Dini fitnelerle Türkiye’ye ve İslam dünyasına karşı oluşturduğu Haçlı İttifakı’nı kışkırtmaktadır. Buradan Pompeo’ya sesleniyoruz: Burası Bizans değil, Türkiye Cumhuriyeti. Burası Konstantinapol değil, İstanbul. Burada sizin sömürge yasalarınız geçmez. Burada sömürgeci Tanzimat hukukunuz geçmez. Burada sizin uyduruk ekümeniklik iddialarınız geçmez. Rum ve Ortodoks vatandaşlarımız, Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşlarıdır. ABD, Türkiye düşmanlığı yaparak onlara da düşmanlık yapmaktadır” denildi.

İstanbul’da Pompeo protestosu © Sputnik / Burcu Okutan

İstanbul’da Pompeo protestosu © Sputnik / Burcu Okutan

İstanbul’da Pompeo protestosu © Sputnik / Burcu Okutan

İstanbul’da Pompeo protestosu © Sputnik / Burcu Okutan 1 / 4 © Sputnik / Burcu Okutan İstanbul’da Pompeo protestosu

‘Türkiye’de hükümeti devirmek için ‘demokrasi cephesini güçlendirme’ planı yapan zihniyet’

ABD’nin başka ülkelere ders verecek “son ülke” olduğu vurgulanan açıklamada “ABD’nin niyeti bellidir. Türkiye’nin egemenliğini yok sayan bu ziyaret, Türkiye’de hükümeti devirmek için “demokrasi cephesini güçlendirme” planının parçasıdır. Joe Biden’ın zulüm gören Kürtleri ve Erdoğan düşmanı muhalefeti destekleyeceğiz sözlerinin bir uzantısıdır. Ayrıca ABD, başka ülkelere özgürlük dersi vermeye kalkacak son ülkedir. Dünyanın en büyük özgürlük düşmanı, özgürlüklerin en büyük katili, utanmadan kendisini özgürlüklerin koruyucu meleği diye takdim etmektedir. ABD’nin din özgürlüğünden anladığı, camilerin üzerine bombalar yağdırma, milyonlarca Müslümanı yaşlı çocuk demeden katletme özgürlüğüdür” ifadeleri kullanıldı.

‘ABD’nin din özgürlüğü karnesinde kanlı harflerle Irak, Vietnam, Afganistan, Suriye yazmaktadır’

Metin, “ABD’nin özgürlükleri kendi ülkesindeki siyahileri, Müslümanları, Amerikan yerlilerini katletme, George Floydları boğarak öldürme özgürlüğüdür. ABD’nin din özgürlüğü karnesinde kanlı harflerle Irak yazmaktadır, Vietnam yazmaktadır, Afganistan yazmaktadır, Suriye yazmaktadır. ABD’nin din özgürlüğü, alçak FETÖ terör örgütünün kanlı darbe girişimlerine özgürlüktür. Türk gençliği olarak, Türkiye Gençlik Birliği olarak bu emperyalist ikiyüzlülüğü mahkum ediyoruz. ABD neden bu küstahlığa başvurmaktadır? Çünkü kaybetmektedir. ABD’nin hali, tek dişi kalmış canavarın halidir” sözleriyle tamamlandı.