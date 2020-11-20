Takla atıp yan yatan otomobilin alkollü sürücüsü: Ben bu hayatta hiçbir şeye sap olamadım

Bursa’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki araçlara çarptıktan sonra takla atarak, yan döndü. Kazadan şans eseri yaralanmadan kurtulan ve alkollü olduğu tespit edilen Semih G., polis ekiplerine, "Ben bu hayatta hiçbir şeye sap olamadım" dedi.

Kaza, saat 22:30 sıralarında Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Semih G. yönetimindeki otomobil kontrolden çıkıp, park halindeki araçlara çarptıktan sonra takla atarak yan döndü.

Kazada Semih G. yaralanmazken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazaya neden olan sürücü Semih G., polis tarafından ekip otosuna alındı. Trafik ekiplerince alkol muayenesi yapılan Semih G.’nin, 121 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kazadan sonra hasar görün otomobilini inceleyen Semih G.’nin gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Kazayı haber alan Semih G.’nin annesi A.G.’de olay yerine geldi. Ekip otosunun yanına giden anne, oğlunu teselli etti. Semih G. ise annesinin geldiği sırada polis ekiplerine, "Ben bu hayatta hiçbir şeye sap olamadım” dedi. Polis ekiplerince kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.