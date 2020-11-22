Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Koronavirüs aşısı risk grubundaki 5 milyon kişiye ücretsiz olacak

Hürriyet gazetesi başyazarı Prof. Dr. Müftüoğlu, Sağlık Bakanı Koca'yla yaptığı görüşme doğrultusunda, Türkiye'nin koronavirüs aşısına ilişkin nasıl bir yol izleyeceğini derledi.

Pfizer-BioNTech'in 1 yıl içinde 600-650 milyon kişiye yetecek kadar aşı üretmeyi taahhüt ettiğine dikkat çeken Müftüoğlu, yazısında şu bilgilere yer verdi:

"Amerika'nın 300, Avrupa Birliği’nin 200, İngiltere’nin 50, Kore ve Japonya’nın 100’er milyon doz aşı siparişi verdikleri eğer doğruysa -ki doğru olduğu anlaşılıyor- özellikle mRNA aşısına hepimizin ulaşması maalesef mümkün görünmüyor. Bu nedenle bazı ülkelerde Çin ve Rus aşılarının da kullanılacağı anlaşılıyor. Bizde zaten yola Çin aşısıyla çıkıyoruz. Birkaç hafta önce yaptığım görüşmede de Sayın Bakan bana açık ve net olarak uygulamaya Çin aşısıyla başlanacağını, ilk iki ay içerisinde risk grubundaki ortalama 5 milyon kişinin aşılanmasının ücretsiz olarak tamamlanacağını açıklamıştı. Kanaatim o ki aşı bizde de ücretsiz yapılacak. Ama bilelim ki öncelik risk grubundakilerin olacak."