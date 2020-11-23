Kayıt
08:48 23 Kasım 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Topkapı Sarayı

    CHP’li İlgezdi: Topkapı Sarayı’nın 1. derece sit alanında bulunan ağaçlar kesildi, askeri okul binası yıkıldı

    © AA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 25
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103141/34/1031413442_0:0:1600:900_1200x675_80_0_0_467d5f34695232e80a7107e664f7cdea.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202011231043271755-chpli-ilgezdi-topkapi-sarayinin-1-derece-sit-alaninda-bulunan-agaclar-kesildi-askeri-okul-binasi/

    CHP’li Gamze Akkuş İlgezdi, Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanlığı’na bağlanan Topkapı Sarayı’nın 1’inci derece sit alanında bulunan ağaçlarının kesildiğini, askeri okul binasının ise yıkıldığını açıkladı.

    Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alınarak Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlanan Topkapı Sarayı'nın 1. derece sit alanında bulunan ağaçları katledildi, askeri okul binası yıkıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, “Topkapı Sarayı devirden beri bir sürü sıkıntı ile karşı karşıyaydı, şimdi de 1. derece sit alanındaki ağaçlar hiçbir izin alınmadan katledildi” diye konuştu.

    Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre İlgezdi, yaptığı açıklamada, Topkapı Sarayı'nın, Cumhurbaşkanlığı'nın 6 Eylül 2019 tarihli kararnamesiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alınarak Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na bağlandığnı hatırlatarak, yaşanan sorunları Meclis gündemine taşıdı.

    İlgezdi şunları kaydetti:

    “Bu karar sonrasında Saray'ın bahçesinde bulunan Kültür Bakanlığı'na bağlı tarihi eser depo binaları ve laboratuvarlarda çalışanlara türlü zorluklar çıkarılmaya başlandı. Bir an önce binaları boşaltmaları için ciddi baskılar oluşturuyorlar. Laboratuvarın yaklaşık 100 çalışanından sadece 2 veya 3 kişi özel izinle kuruma girip çalışabiliyor.

    Yine Saray'ın bahçesinde bulunan birinci derece sit alanında sayılan askeri okul binaları hiçbir izin alınmadan yıkıldı. Bu durum yetmiyormuş gibi ağaçlar da katledildi."

    'Anıtlar Binası da yıkılarak yok edilecek'

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, “İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarı ile İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü, Darphane binalarında bulunan Arkeoloji Müzesi'ne ait eserler, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'nın koordinasyonunda uygun bir yere taşınacaktır” yanıtını verdiğini kaydeden İlgezdi, "Bu yanıttan da anladığımız üzere 2012'de büyük bütçe ile revize edilen laboratuvar binası ve Rölöve Anıtlar Binası da yıkılarak yok edilecek” dedi.

    Topkapı Sarayı, 1478'de Fatih Sultan Mehmet döneminde kullanılmaya başlandı. 380 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu'nun idare merkezi ve padişahların resmi ikametgahıydı. 30 padişah burada yaşadı. 31. padişah Sultan Abdülmecid'den sonra hanedan Dolmabahçe'ye taşındı. Kuruluş yıllarında yaklaşık 700 bin metrekarelik bir alana yayılan sarayın bugünkü alanı yaklaşık 300 bin metrekare. Saray, 3 Nisan 1924'te müze haline getirildi.

    Etiketler:
    açıklama, Ağaç, Orman, Gamze Akkuş İlgezdi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Topkapı Sarayı, Topkapı Sarayı
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın 10 Kasım itibariyle Dağlık Karabağ’da çatışmaların durması için imzaladıkları anlaşma ile Ağdam’ın 20 Kasım 2020 tarihinde Azerbaycan’a devredilmesi öngörülüyordu
    'Hayalet şehir' Ağdam, 27 yıl sonra ilk kez fiilen Azerbaycan’ın denetiminde
    Karikatür
    İran’dan komşu ülkelere ‘Trump gitti, işbirliği elini uzatıyoruz’ çağrısı
    İnfografik
    Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı: ULAQ
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet