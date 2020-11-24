Akar: İrini Harekatı başlangıcından beri sakat doğmuş bir harekat

Akar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- "İrini Harekatı başlangıcından beri sakat doğmuş bir harekat. Uluslararası hukuk tarafından sağlam temellere dayanmıyor. Türk ticari gemilerinin güvenliği için tedbirler üzerinde çalışıyoruz.
- Olay tamamen uluslararası hukuka aykırı, teamüllere aykırı şekilde icra edilmiş, yanlış yapılmıştır. Maalesef müttefiklerimizin açıklamaları tam olarak gerçeği yansıtmamakta, bazı gerçekler çarpıtılmaktadır.
- (Karabağ'da kurulacak gözlem noktası) Karabağ'daki barış izleme mekanizması için çalışmalar devam ediyor. Kurulacak gözlem noktaları arasında devriyeler de olacak."
MSB HULUSİ AKAR: Ticari gemiye böyle bir muamele yapılması, kesinlikle yanlıştır. Maalesef müttefiklerimiz tarafından yapılan açıklamalar da tam olarak gerçeği yansıtmamakta ve maalesef bazı gerçekler çarpıtılmaktadır.https://t.co/LX4SnsWppB pic.twitter.com/VgwD4s8BeC— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 24, 2020
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)