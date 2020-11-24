Akar: İrini Harekatı başlangıcından beri sakat doğmuş bir harekat

MSB HULUSİ AKAR: Ticari gemiye böyle bir muamele yapılması, kesinlikle yanlıştır. Maalesef müttefiklerimiz tarafından yapılan açıklamalar da tam olarak gerçeği yansıtmamakta ve maalesef bazı gerçekler çarpıtılmaktadır.https://t.co/LX4SnsWppB pic.twitter.com/VgwD4s8BeC