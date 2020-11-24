Gazeteci Işık: Koca, 'Süreç ilerledikçe aşının eczanelerden de alınabileceği bir takvimi hayata geçireceğiz' dedi

Gazeteci Candaş Tolga Işık, kişisel Twitter hesabında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yürütülen çalışmalarla ilgili verdiği bilgileri aktardı.
Işık'ın aktardığına göre Koca, şunları kaydetti:
- "Aralıkta asgari 10 milyon doz Çin aşısı ve -ruhsatı tamamlanırsa -1 milyon doz Pfizer’in aşısını risk gruplarına ücretsiz yapmaya başlıyoruz. Kendi aşımızı da nisan ayında kullanıma sokmuş olmayı planlıyoruz.
- Rus aşısının toksisite çalışmalarını da biz yapıyoruz. Hepsi yüksek etkinlikte aşılar. Yarınki Bilim Kurulu’nda belirlenecek risk gruplarına aşı ücretsiz yapılacak. Bunun dışında süreç ilerledikçe aşının eczanelerden de alınabileceği bir takvimi hayata geçireceğiz."
“+++ Rus aşısının toksisite çalışmalarını da biz yapıyoruz. Hepsi yüksek etkinlikte aşılar. Yarınki Bilim Kurulıu’nda belirlenecek risk gruplarına aşı ücretsiz yapılacak. Bunun dışında süreç ilerledikçe aşının eczanelerden de alınabileceği bir takvimi hayata geçireceğiz” dedi.— Candaş Tolga Işık (@ctisik) November 24, 2020
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