Gazeteci Işık: Koca, 'Süreç ilerledikçe aşının eczanelerden de alınabileceği bir takvimi hayata geçireceğiz' dedi

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamaları aktardı. Buna göre Koca, "Süreç ilerledikçe aşının eczanelerden de alınabileceği bir takvimi hayata geçireceğiz" dedi.