GENAR Araştırma, son seçim anketi sonuçlarını açıkladı

GENAR Araştırma Kasım ayında yaptığı anket sonuçlarını açıkladı. "Bu pazar seçim olsa" sorusunun yöneltildiği anket sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın oyu yüzde 53 oldu.

Kamuoyu araştırma şirketi GENAR ülke gündemi Kasım ayı siyasi araştırma sonuçlarını açıkladı.

Araştırmada 18 yaş üzeri baz alınarak ülkenin nüfus dağılımı gözetildi ve görüşmelerde seçmen profilini temsil etmesi amacıyla Kota Örnekleme Yöntemi kullanıldı.

​Yüz yüze tekniğinin kullanıldığı ankette Türkiye genelinde 31 ilde 3000 kişi ile görüşüldü. Anket sonucunda görüşülen kişilerin cinsiyet, eğitim durumu ve meslek dağılımı bilgilerine yer verildi.

"Bu Pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği ankette oy dağılımı sonucunda AK Parti, MHP ve BBP'nin ortağı olduğu Cumhur İttifakı'nın oyu yüzde 53'ü buldu.

Soruya verilen cevaplara göre oranların tümü şu şekilde:

Yüzde 42.1 AK PARTİ

Yüzde 22.8 CHP

Yüzde 10.3 MHP

Yüzde 10.1 İYİ PARTİ

Yüzde 9.7 HDP

Yüzde 1.7 SAADET PARTİSİ

Yüzde 1.0 DEVA PARTİSİ

Yüzde 0.6 GELECEK PARTİSİ

Yüzde 0.6 BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

Yüzde 1.1 DİĞER

Öte yandan koronavirüs salgını gündemine ilişkin soruların da yöneltildiği ankette Türkiye'nin koronavirüs aşısı geliştirebileceğine inananların oranı yüzde 78.8 çıkarken Sağlık Bakanlığı'nın uygulamalarının başarısına güven oranı da yüzde 72.9 olarak yansıdı.