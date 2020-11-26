İmamoğlu’ndan Koca'ya: Bir belediye başkanı ölüm sayısını açıklamaktan nasıl mutlu olsun, böyle bir şey mümkün mü?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın bulaşıcı hastalıktan kaynaklanan ölüm sayıları üzerinden kendisine yönelttiği eleştirilere “Bir belediye başkanı, ölüm sayısını açıklamaktan nasıl mutlu olsun? Böyle bir şey mümkün mü?" şeklinde yanıt verdi.

ANKA’da yer alan habere göre, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu yeni taksi uygulamalarıyla ilgili kararların alınacağı UKOME toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, “Sağlık Bakanı’nın, sizin açıkladığınız verilerle ilgili açıklamaları oldu. 'Bizim açıkladığımız rakamlar doğru, herkes kendi icraatına odaklanmalı' dedi. Enfeksiyona bağlı her hastalığın ‘bulaşıcı hastalık’ koduyla girildiğini, Kovid’in ayrı olarak yazıldığını söyleyip, size yönelik bazı eleştirileri oldu. Bu konuyla ilgili değerlendirmenizi alabilir miyiz” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Dün akşam, şeffaflıkla ilgili önemli bir adım atılmıştır. Başından beri istediğimiz; verilerin şeffaflıkla paylaşılması. Şu an, İstanbul başta olmak üzere, zor durumda. Hastanelerdeki durum, insanların yakın çevresindeki hastalıkla ilgili süreç ortada. Verilere biz de hakimiz. Böylesi bir ortamda, sürecin şeffaf bir biçimde paylaşılması, tolumun daha iyi tedbir alması, daha sıkı tedbir alması konusunda adım atmalarına fırsat tanıyacak, insanlar tedirgin olacak.

Şu tarafına üzülüyorum: Bir belediye başkanı, ölüm sayısını açıklamaktan nasıl mutlu olsun? Böyle bir şey mümkün mü? Biz, bu durumu açıklamaktan imtina ediyoruz; üzgünüz. Ama bundan sonra şeffaflıkla bu süreç yönetilsin. Çünkü gerçekten biz pandemiyi, şeffaf bir süreç yönetimiyle yenebiliriz. Pandemi sürecinden ancak böyle galip çıkabiliriz. Dün; Rusya’da, Almanya’da ölüm sayılarının çok yüksek sayıda olduğu açılandı. Ne oldu yani; Almanya’nın ışıltısı mı kayboldu? Ya da Rusya çöktü mü yani? Toplumla bunların paylaşılması, toplumun da süreci ciddiye almasına ve ilgililerin de bu konuyla ilgili çok daha sıkı tedbirler açıklamasına vesile olacaktır.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: “Bir belediye başkanı, ölüm sayısını açıklamaktan nasıl mutlu olsun? Böyle bir şey mümkün mü? Biz, pandemiyi, şeffaf bir süreç yönetimiyle yenebiliriz"https://t.co/2MZ1rY5X1k pic.twitter.com/gD89ZiMAv8 — ANKA Haber Ajansı (@ankahabera) November 26, 2020

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