Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 174 kişi daha hayatını kaybetti: Vaka sayısı 29 bin 132

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin olarak yeni verileri yayınladı. Buna göre virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 174 artarak 13 bin 14'e ulaştı. Bugün 168 bin 348 test yapıldı.

Vaka sayısı 29 bin 132'ye ulaşırken, toplam hasta sayısı bugün tanı konan 6 bin 876 kişiyle birlikte 474 bin 606 oldu. (Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın daha önce yaptığı açıklamaya göre vaka sayısı, PCR testi pozitif çıkan herkesi kapsıyor.)

Bakanlığın verilerinde iyileşen hasta sayısına dair de bilgi verildi. Buna göre 24 saatte 3 bin 291 kişi sağlığına kavuştu. Toplam iyileşen hasta sayısı 388 bin 771'e yükseldi. Söz konusu bakanlık verilerinde ağır hasta sayısının 4 bin 711, hastalarda zatürre oranının yüzde 3.4 olduğu belirtildi.

Bakanlığın verdiği diğer oranlar şöyle:

Yatak doluluk oranı: Yüzde 54.7

Erişkin yoğun bakım doluluk oranı: Yüzde 71.3

Ventilatör doluluk oranı: Yüzde 39.2

Ortalama temaslı tespit süresi: 11 saat

Filyasyon oranı: Yüzde 99.8