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    Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Teknik boyutu hazır, yerli ve küresel yoğun talep var

    © AA / TCCB / Murat Çetinmühürdar
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çılgın projem" dediği Kanal İstanbul projesiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Proje ve teknik boyutun hazır olduğunu belirten Erdoğan, "Yoğun bir şekilde talepler artıyor, yerli ve küresel" ifadesini kullandı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nin çıkışında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde de yatırımlara devam ettiklerini belirten Erdoğan, "Önümüzdeki en büyük proje, benim 'Çılgın projem' dediğim Kanal İstanbul projesidir. Yoğun bir şekilde talepler artıyor, yerli ve küresel" dedi.

    Kanal İstanbul'un proje ve teknik boyutunun hazır olduğunu, ihale safhasına geçileceğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

    • "Kanal İstanbul projesiyle İstanbul çok daha farklı bir görünüme, uluslararası anlamda da çok daha farklı bir güce ulaşacaktır."

    'Sağlık Bakanlığımızın da attığı adımlarla tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız'

    Erdoğan, bir gazetecinin Kovid-19 vakalarının artması ve alınacak yeni tedbirlere ilişkin sorusu üzerine, Bilim Kurulu'nun her türlü hazırlığı, çalışmayı yürüttüğünü dile getirerek, şöyle konuştu:

    • "Tabii burada vatandaşlarımızın hassasiyeti çok önemli. Defaatle birçok tedbir açıklamamıza rağmen vatandaşlarımızın hala kapalı mekanlarda bu işlere hiç dikkat etmediğini, kapalı mekanlarda bakıyorsunuz sigara içmeye varıncaya kadar bunları yaptıklarını görüyoruz. Maske takmadıklarını görüyoruz. 'TAMAM' diye ifade ettiğimiz, özellikle maske, mesafe ve hijyen, bunlar çok çok önemli fakat buna dikkat edilmediği sürece, hele hele büyükşehirlerde bunun artarak devamı kaçınılmaz hale geliyor. Tabii biz şu anda Sağlık Bakanlığımızın da attığı bu adımlarla bu tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız.
    • Bizim fiziki altyapı olarak aslında bir sıkıntımız yok. Yani hastaneler noktasında bir sıkıntımız yok. Şu anda tedbir olarak aşı konusu biliyorsunuz gündemde. Aşıyla alakalı olarak da şu anda bizim kendi faaliyetlerimiz hızla ilerliyor. Sayın Putin'le yaptığım görüşmeler var. Çin Sağlık Bakanı ile Sağlık Bakanımın yaptığı görüşmeler var. Almanya'da özellikle Uğur Bey ve eşinin yaptığı çalışma da hassasiyetle ilerliyor.
    • Tüm bunlarla beraber gönüllüler diyebileceğimiz, aşı olmaya gönüllü olanlara yönelik de adımımız var, onun hazırlıklarını da yapıyoruz ve şu anda özellikle Sağlık Bakanlığımızın kararlı bir tutumu, tüm sağlıkçılarımızın bu konudaki kararlı tutumlarıyla bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tabii vaka sayılarının artması, vefatın bu noktada artması, bunlar şu anda bizim bu süreçteki en önemli üzüntü duyduğumuz tablodur. Temenni ederiz ki bunları da süratle inşallah aşalım."

    'Varlık Fonu'nu küresel anlamda çok daha farklı bir yere oturtmak istiyoruz'

    Varlık Fonu'na dair yöneltilen soruya da yanıt veren Erdoğan, şöyle konuştu:

    • "Varlık Fonu'nun resmen başkanı benim. Daha önce aldığımız kararları bundan sonraki süreçte de devam ettiriyoruz. Burada fevkalade bir durum yok. Varlık Fonu'nu küresel anlamda çok daha farklı bir yere oturtmak istiyoruz."

    Etiketler:
    Koronavirüs aşısı, Kısıtlama, Koronavirüs, Varlık Fonu, Kanal İstanbul, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul
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