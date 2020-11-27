Çakıcı'dan Kılıçdaroğlu'na bir mektup daha: Sende beni öldürtecek yürek var mı Bay Kemal?

Alaattin Çakıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak bir mektup daha yazdı ve "Sende beni öldürtecek yürek var mı Bay Kemal?" diye sordu.

Alaattin Çakıcı, danışmanı Ferhat Aydoğan aracılığıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik yazdığı mektubu paylaştı.

Daha önceki mektubunda hakaret ve tehdit içerikli ifadeler kullanan Çakıcı, bu mektubunda sözlerine "FOX TV'de Sayın Kılıçdaroğlu şahsım ile ilgili yine bir şeyler zırvalamış. Bu ülkede doğrudan konuşanın kendisi olduğunu, bu sebeple hedef alındığını söylüyor" diye başladı.

Çakıcı şöyle devam etti:

"Evet konuşuyor ama bölücülerin ağzıyla konuşuyor. ' Mafya bozuntusu 5 paralık adam ' ifadesini kullanmış. Ona soruyorum.

' ifadesini kullanmış. Ona soruyorum. PKK’ya, silahlı terör örgütlerine, Batı’ya ve üst akıla hizmet eden Kemal Kılıçdaroğlu, Bu millet senin kaç paralık adam olduğunu zeten biliyor. Sen bunu biliyor musun? Devleti ağzına alıyorsun, iktidar olmaya talipsin, neden sürekli olarak PKK, silahlı terör örgütlerini ve FETÖ’cüleri savunuyorsun?

​Ülkeni niye Batılı ülkelere ve ABD'ye şikayet ediyorsun? Adamlık parayla ölçülmez. Bu millet her şeyi biliyor. Sana daha evvel söyleyeceğimi söyledim. İnsanlara hakaret etme ve küçük görme hakkını kendinde görüyorsun. Birisi sana konuştuğu zaman ona buna neden pislik atıyorsun.

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