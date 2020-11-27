Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Hastanelerimiz, yoğun bakımlar doluyor

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, sosyal medya hesabından koronavirüs konusunda uyarılarda bulundu.
“Hastanelerimiz, yoğun bakımlar doluyor, günde 170'i aşkın insanımız ölüyor” diyen Özlü, şunları belirtti:
- Hastalar soruyorlar: “Testim pozitif çıktı, ama semptomlarım çok hafif, kendimi kötü hissetmiyorum. Filyasyon ekibinin getirdiği ilacı şimdi kullanmam gerekir mi? Durumumda kötüleşme olursa başlasam olmaz mı?”
- Antiviral ilaçlar, enfeksiyonun başlangıcında, virüsün replikasyon döneminde başlandığında daha etkilidir. Geç dönemde etkinlik azalıyor. Bu nedenle tablonun ağırlaşmasını beklemeden tedaviye başlanmalı.
- Sonradan “keşke verilen ilacı zamanında kullansaydık” deyip hayıflanmamak için SARS-CoV-2'ye tam etkili özel ilacı bulununcaya kadar, elimizde olan ilaçları Ulusal Tanı Tedavi Kılavuzumuzun önerdiği zamanlamayla kullanmakta yarar var.
- Sakın “ben gencim, sağlıklıyım, ayakta, hafif atlatırım” diye düşünmeyin. Kimde nasıl seyredeceği tam öngörülemiyor.
- Hastanelerimiz, yoğun bakımlar doluyor, günde 170'i aşkın insanımız ölüyor. Sevdiklerimizi kaybediyoruz, her gün birilerinin anne-babası, eşi, çocuğu, kardeşi, kankası yitip gidiyor.
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