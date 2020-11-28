İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2021 yılı bütçesi 9 milyar TL

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2021 yılı bütçesi ve performans programı, belediye meclisinde yapılan görüşmelerin ardından oy çokluğuyla kabul edildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kasım ayı olağan meclis toplantısının son oturumu, Belediye Başkanı Tunç Soyer yönetiminde yapıldı.

Meclis'te İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2021 Bütçe ve Performans Programı görüşüldü.

Gelecek yıl yatırımlarını sürdürmeye kararlı olan büyükşehir, 2021 yılı bütçesini 9 milyar TL olarak belirledi.

9 milyar liralık bütçenin yaklaşık 3 milyar 780 milyon lirasını yatırımlara ayıran büyükşehir; raylı sistem, ulaşım, altyapı gibi alanlarda çalışmalarını aralıksız sürdürme kararı aldı.