Emniyet Genel Müdürlüğü'nden sahte genelge uyarısı

EGM'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bazı sosyal medya platformlarında 'Genelge' başlığı ile paylaşılan belgeler sahtedir.Kovid-19 tedbirleri ile alaka alınacak tüm tedbirler Resmi Kanallar vasıtasıyla duyurulur. Bu tür kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar etmeyiniz."

Bazı sosyal medya platformlarında 'Genelge' başlığı ile paylaşılan belgeler SAHTEDİR.



Covid-19 tedbirleri ile alaka alınacak tüm tedbirler Resmi Kanallar vasıtasıyla duyurulur.



Bu tür kaynağı belli olmayan SAHTE BELGELERE itibar etmeyiniz. pic.twitter.com/MjnyyjXd2z — Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) November 28, 2020

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