Emniyet Genel Müdürlüğü'nden sahte genelge uyarısı

EGM'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Bazı sosyal medya platformlarında 'Genelge' başlığı ile paylaşılan belgeler sahtedir.Kovid-19 tedbirleri ile alaka alınacak tüm tedbirler Resmi Kanallar vasıtasıyla duyurulur. Bu tür kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar etmeyiniz."
Bazı sosyal medya platformlarında 'Genelge' başlığı ile paylaşılan belgeler SAHTEDİR.— Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) November 28, 2020
Covid-19 tedbirleri ile alaka alınacak tüm tedbirler Resmi Kanallar vasıtasıyla duyurulur.
Bu tür kaynağı belli olmayan SAHTE BELGELERE itibar etmeyiniz. pic.twitter.com/MjnyyjXd2z
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