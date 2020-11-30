Yoğun bakımda olan Yılmaz Vural’ın son durumunu oğlu açıkladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan Teknik direktör Yılmaz Vural'ın oğlu Emre Vural sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Babamız şu an tedavilere pozitif reaksiyon vermeye devam ediyor. Böyle devam etmesini umuyoruz" dedi.

Yılmaz Vural'ın sağlık durumunu oğlu Emre Vural sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu. Vural Instagram'dan şu bilgilendirmede bulundu:

"Babamız Yılmaz Vural Kovid-19 sebebiyle tedavi altındadır. 2. kez Kovid-19'a yakalandı şeklindeki haberler asılsızdır. İlkinde ilk test pozitif çıkmasına rağmen sonraki tüm testler negatif çıkmıştır. Tedbir amaçlı 14 gün karantina uygulanmıştır. Babamız şu an ise tedavilere pozitif reaksiyon vermeye devam ediyor. Böyle devam etmesini umuyoruz. Yanımızda olduğunuzu hissettirdiğiniz için teşekkür ederiz."