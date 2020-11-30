Kızına davul zurnalı nişan yapan polis açığa alındı

Sözcü'den Latif Sansür'ün haberine göre, Karacasu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli sivil polis memuru G.Y.'nin kızına yaptığı davullu zurnalı nişan pahalıya patladı.

Polis memuru G.Y.'nin meslekten uzaklaştırılmasına neden olan nişan, sokağa çıkma yasaklarının saat 20.00'da başladığı 21 Kasım Cumartesi yapıldı.

Yaylalı mahallesindeki kız evinde bahçeye kurulan masalarda yemekler yenildi, davul zurnalar çalındı.

Polis memuru ve nişana katılanlara para cezası kesildi

Davul zurna eşliğinde eğlenilmesi mahalle sakinlerinin tepkisine neden olurken, meslektaşları G.Y.'nin evine giderek tutanak tuttu.

Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, polis memuru G.Y.'yi açığa aldıktan sonra pandemi kurallarına uymamaktan 3 bin 150 lira ceza kesti. Nişana katılan 17 kişiye de bin 500'er lira para cezası kesildi.