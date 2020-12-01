İzmir'de fabrika yangını: 6 işçi tahliye edildi

İzmir'in Çiğli ilçesinde Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10044 Sokak'taki fabrikada çıkan yangında, alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Yangın için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin alevlere karşı verdiği mücadele sürerken, yangın esnasında içeride bulunduğu öğrenilen 6 işçi tahliye edildi.
Fabrikada zaman zaman patlamalar da meydana geldi.
İzmir'de plastik fabrikasında yangın https://t.co/aT14hAHnOK pic.twitter.com/ml8KpKyQDS— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 30, 2020
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