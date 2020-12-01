Edirne'de kar yağışı başladı

Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı hava Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan, Edirne'den dün gece ülkeye giriş yaptı.

Bölgede kurak geçen yılın ardından kar yağışı sevinçle karşılandı. Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan çalışan bir grup Edirneli vatandaşlar kar yağışını vardiya değişimi sırasında 9/8'lik ritimle çalan müzikte göbek atarak kutladı.

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre ise, Trakya ile Marmara ve Akdeniz'in doğusu, Güneydoğu Anadolu sağanak yağışlı. Doğu Anadolu'nun batısı ise kar yağışlı. Marmara ve kıyı Ege'de poyraz akşam saatlerine kadar etkisini sürdürecek. Ayrıca iç bölgeler için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

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