Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu koronavirüse yakalandı

Bakan Kasapoğlu, kendisinin ve eşinin koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Twitter'dan açıklama yapan Kasapoğlu, "Eşimle birlikte yaptırmış olduğumuz Covid-19 testlerimiz pozitif çıktı. Çok şükür genel durumumuz iyi, doktorlarımızın tavsiyesiyle evde tedavi olmaktayız. Dualarınızı istirham eder, bu vesile ile herkes için sağlık ve afiyet temenni ederiz" ifadelerini kullandı.

Eşimle birlikte yaptırmış olduğumuz Covid-19 testlerimiz pozitif çıktı.



Çok şükür genel durumumuz iyi, doktorlarımızın tavsiyesiyle evde tedavi olmaktayız.



Dualarınızı istirham eder, bu vesile ile herkes için sağlık ve afiyet temenni ederiz. — Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) December 3, 2020

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