Resmi Gazete'de yayımlandı: İsmailağa Vakfı kuruldu

İsmailağa Cemaati'ne bağlı İsmailağa Vakfı'nın kuruluş senedi Resmi Gazete'de yayımlandı. İstanbul'da 60 bin TL sermaye ile kurulan vakfın amacı, "Vatanın bütünlüğünü korumak, maddi manevi her türlü kalkınmasına yardımcı olmak" olarak açıklandı.