Filyasyon ekibindeki doktor ilginç örnekleri anlattı: 'Üfürükçü kadın 136 kişiye koronavirüs bulaştırdı'

Filyasyon ekibinde yer alan bir doktor, salgından korunmak için yatalak bir hastaya dua okumaya gelen üfürükçü kadının, üç köyde 136 kişiye virüs bulaştırdığını anlattı.

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları son dönemde büyük bir tırmanışa geçerken, evlere ziyaretçi kabul edilmemesi ve kalabalık ortamlardan uzak durulması gibi önlemler her fırsatta dile getiriliyor. Ancak en çok bulaş hala evlerde yaşanıyor.

Milliyet'ten Cihat Aslan'ın haberine göre filyasyon ekiplerinin tespit ettikleri bazı koronavirüs vakaları salgınının yayılışındaki bilinçsizliği bir kez daha gözler önüne serdi.

Buna tanık olan filyasyon ekipleri ise ilginç vaka örneklerini sosyal medyada paylaşıyor. Doğu Karadeniz’de 3 ailenin turşu buluşmasında çok sayıda kişinin koronavirüse yakalandığını Twitter hesabından paylaşan doktor, şahit olduklarını şöyle anlattı: