Sağlık Bakanlığı'ndan yeni genelge: Eczacılar 'temaslı' sayılmayacak

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nce illere gönderilen genelgeye göre, diğer sağlık personelinde olduğu gibi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastasıyla direkt temas etmeyen ve rutin güvenlik önlemlerine uyan serbest eczacılar ile eczane personeli, 'temaslı' kabul edilmeyecek.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Başkanı Nurten Saydan, “Her gün eczaneye gelen ve daha sonra Kovid-19 hastası olduğu ortaya çıkan onlarca kişi nedeniyle eczacının temaslı sayılması eczanelerin günlerce hizmet verememesine neden oluyordu" ifadelerini kullandı.

Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre Saydan, "Bakanlığın kararını olumlu karşılıyoruz” dedi