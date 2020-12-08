Mersin Büyükşehir Belediyesi: İş yerleri kapalı kalan esnafın su borçlarını ödeyeceğiz

Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Seçer 'Bakanlık genelgeleri uyarınca, iş yerleri kapalı kalan esnafımızın iş yerlerinin kapalı kaldığı süre boyunca, meskenlerinin su borçlarının 500 TL’ye kadar olan kısmını belediye olarak ödeyeceğiz' açıklamasını yaptı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi koronavirüs kısıtlamaları kapsamında iş yerleri kapalı olan esnafın su borçlarının 500 TL’ye kadar olan kısmını ödeyeceklerini bildirdi.

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer Twitter’dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bakanlık genelgeleri uyarınca, iş yerleri kapalı kalan esnafımızın iş yerlerinin kapalı kaldığı süre boyunca, meskenlerinin su borçlarının 500 TL’ye kadar olan kısmını @mersin_bld olarak ödeyeceğiz. Kararımız #Mersin esnafına hayırlı olsun.”

Bakanlık genelgeleri uyarınca, iş yerleri kapalı kalan esnafımızın iş yerlerinin kapalı kaldığı süre boyunca, meskenlerinin su borçlarının 500 TL’ye kadar olan kısmını @mersin_bld olarak ödeyeceğiz.



Kararımız #Mersin esnafına hayırlı olsun. — Vahap Seçer (@SecerVahap) December 8, 2020

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